Умер один из организаторов фестиваля КаZантип диджей Град

Фото: официальный сайт Анатолия Сатанина

Российский диджей Анатолий Сатонин, который выступал под псевдонимом Град, скончался в возрасте 40 лет. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на его друга Владимира Фонарева.

Пока еще неизвестны обстоятельства и причина его смерти.

Анатолий Сатонин был одним из организаторов и участников фестиваля КаZантип. Журнал DJ Culture в 2003 году признал его лучшим хаус-диджеем. В Москве Анатолий работал на радио "Станция 106,8 FM"

