Умер один из организаторов фестиваля КаZантип диджей Град
Пока неизвестны причины и обстоятельства смерти Анатолия Сатанина
25 мая 2016, 04:05
Фото: официальный сайт Анатолия Сатанина
Российский диджей Анатолий Сатонин, который выступал под псевдонимом Град, скончался в возрасте 40 лет. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на его друга Владимира Фонарева.
Пока еще неизвестны обстоятельства и причина его смерти.
Анатолий Сатонин был одним из организаторов и участников фестиваля КаZантип. Журнал DJ Culture в 2003 году признал его лучшим хаус-диджеем. В Москве Анатолий работал на радио "Станция 106,8 FM"
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