Умер основоположник кардиологии в Алтайском крае Сергей Иванов

Известный в Барнауле врач-кардиолог Сергей Иванов скончался после тяжёлого заболевания. Его похороны состоялись 27 июня, сообщает «Аиф Барнаул» со ссылкой на знакомых доктора.

Иванов работал в Краевом кардиологическом диспансере и диагностическом центре. Врач-кардиолог высшей категории, заслуженный врач РФ. Коллеги называют его основоположником кардиологии в регионе.

Напомним, 27 июня умер бывший гендиректор ПО «Сибэнергомаш», экс-замглавы администрации Алтайского края Семён Байкалов.