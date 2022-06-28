Умер основоположник кардиологии в Алтайском крае Сергей Иванов
Его похоронили 27 июня
28 июня 2022, 15:58, Никита Черников
Известный в Барнауле врач-кардиолог Сергей Иванов скончался после тяжёлого заболевания. Его похороны состоялись 27 июня, сообщает «Аиф Барнаул» со ссылкой на знакомых доктора.
Иванов работал в Краевом кардиологическом диспансере и диагностическом центре. Врач-кардиолог высшей категории, заслуженный врач РФ. Коллеги называют его основоположником кардиологии в регионе.
Напомним, 27 июня умер бывший гендиректор ПО «Сибэнергомаш», экс-замглавы администрации Алтайского края Семён Байкалов.
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