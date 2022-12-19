Уроженец Алтая изрисовал авто соседа в Южно-Сахалинске, который затопил квартиру подруги и не заплатил за ремонт

Ущерб составил почти 95 тысяч рублей

19 декабря 2022, 17:17, Никита Черников

Фото: unsplash.com

В Южно-Сахалинске 43-летний уроженец Алтайского края изрисовал краской машину местного жителя, сообщили в УМВД по Сахалинской области.

Инцидент случился вечером 5 декабря. 62-летний горожанин обратился в полицию с жалобой на то, что кто-то испортил его автомобиль, и оценил ущерб почти в 95 тысяч рублей. Во время разбирательства стражи порядка установили личность подозреваемого и выяснили, что ранее автовладелец затопил соседку снизу, а возмещать ущерб не стал.

«Женщина сделала ремонт своими силами, для чего просила помощи у своего знакомого, коим и оказался подозреваемый. Впоследствии сосед отказался возмещать затраты на ремонт жилплощади из-за отсутствия документальных доказательств порчи имущества. Тогда, чтобы проучить его, фигурант изрисовал его машину краской из баллончика», — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по статье об умышленном повреждении чужого имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ).