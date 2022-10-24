Уроженец Алтайского края развращал подростков в детском лагере под Санкт-Петербургом
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело
24 октября 2022, 08:40, Никита Черников
Уроженец Алтайского края три месяца развращал школьников в лагере Ленобласти, сообщает портал 78.ru со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и региону.
Полицейские установили, что молодой человек с октября по декабрь 2020 года на территории детского оздоровительного лагеря в деревне Венекюля Кингесеппского района неоднократно совершал развратные действия в отношении двух учеников 11 класса.
25-летнего подозреваемого задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.
Ранее сообщалось, что житель Алтайского края на протяжении шести лет насиловал дочь.
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