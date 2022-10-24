Уроженец Алтайского края развращал подростков в детском лагере под Санкт-Петербургом

Уроженец Алтайского края три месяца развращал школьников в лагере Ленобласти, сообщает портал 78.ru со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и региону.

Полицейские установили, что молодой человек с октября по декабрь 2020 года на территории детского оздоровительного лагеря в деревне Венекюля Кингесеппского района неоднократно совершал развратные действия в отношении двух учеников 11 класса.

25-летнего подозреваемого задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.

Ранее сообщалось, что житель Алтайского края на протяжении шести лет насиловал дочь.