Уроженец Дагестана, который угрожал русским в автобусе, извинился

Уроженец Дагестана, который кричал о том, что он будет избивать русских, принёс извинения за свои слова. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина отметил, что он “был резок в высказываниях”.

Ранее он объяснял своё поведение тем, что водитель автобуса якобы назвал его “чуркой“, а пассажиры поддержали водителя.

Представитель Общественной палаты Дагестана Алюсет Азизханов, комментируя поведение своего земляка, заявлял, что он должен понести наказание.

Азизханов добавил, что в подобных случаях в СМИ стоит указывать национальность человека.