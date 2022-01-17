Уроженец Дагестана, который угрожал русским в автобусе, извинился

Сначала мужчина оправдывал своё поведение тем, что его назвали "чуркой"

17 января 2022, 16:16

Уроженец Дагестана, который кричал о том, что он будет избивать русских, принёс извинения за свои слова. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина отметил, что он “был резок в высказываниях”.

Ранее он объяснял своё поведение тем, что водитель автобуса якобы назвал его “чуркой“, а пассажиры поддержали водителя.

Представитель Общественной палаты Дагестана Алюсет Азизханов, комментируя поведение своего земляка, заявлял, что он должен понести наказание.

Азизханов добавил, что в подобных случаях в СМИ стоит указывать национальность человека.

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