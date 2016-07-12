Ушедший из детского лагеря подросток утонул в Красноярском крае

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Тело 17-летнего подростка, отдыхавшего в детском лагере "Искожевец", найдено в Минусинском районе Красноярского края.

Как сообщили во вторник, 12 июля, в региональном управлении Следственного комитета, мальчик являлся воспитанником Лесосибирского детского дома. Накануне поступило сообщение о том, что юноша покинул территорию лагеря.

"12 июля в утреннее время сотрудники следственно-оперативной группы, выехав на место происшествия, обнаружили в озере неподалеку от лагеря тело подростка с признаками утопления в воде", - указывают в СКР.

По данному факту сейчас проводится доследственная проверка. Согласно предварительным данным, мальчик самовольно ушел из лагеря еще 10 июля. Вероятно, он сразу же направился на озеро Луговское, где утонул во время купания.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.