Пассажиры рейса PD 455 Москва — Барнаул выразили благодарность мужчине, который «профессионально отвлёк и успокоил дебошира», поставившего под угрозу экипаж и пассажиров самолёта. Как сообщает «Инцидент Барнаул», происшествие случилось 16 ноября.

По словам свидетельницы, психически нездоровый человек уже в автобусе начал вести себя неадекватно. Сначала он потребовал встречи с пилотом, а после — первое место в самолёте. Не исключено, что он был под воздействием наркотиков.

«Затем ушёл в санузел, громко кричал, постоянно курил, от чего все четыре часа работала сигнализация, говорил, что не боится смерти. Мы все были в ожидании того, что будет, когда он выйдет из санузла. Но мужчина не растерялся, караулил неадекватного пассажира, потом все три часа отвлекал его, и таким образом предотвратил конфликт на борту самолёта», — рассказала пассажирка Ирина.

Очевидец не исключает, что в противном случае он мог разбушеваться и выбить стёкла.