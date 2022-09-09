«Уснул», и двое погибли. На Алтае водитель на «встречке» влетел в компактный автомобиль

В Алтайском крае два человека погибли в результате ДТП на трассе, сообщает региональное МВД.

ДТП произошло днём 8 сентября в Ребрихинском районе на автодороге А-321 Барнаул — Павловск — граница с Республикой Казахстан.

«Водитель 1991 года рождения, управляя кроссовером Mitsubishi Outlander и двигаясь в сторону села Мамонтово от села Павловск, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Chevrolet Cobalt, в котором находились четыре человека», — рассказали в ведомстве.

На месте погиб водитель компактной машины 1969 года рождения, его пассажирка 1972 года рождения скончалась при транспортировке в больницу.

С травмами различной степени тяжести госпитализировали двух пассажиров: женщину 1994 года рождения и мужчину 1992 года рождения.

Водитель кроссовера почти не пострадал — для оказания медпомощи его доставили в медучреждение. Как рассказала в паблике «Инцидент Барнаул» очевидица ДТП, мужчина уснул за рулём.

«Мы ехали в это время. На Mitsubishi Outlander уснул. Он сам так сказал», — написала она.