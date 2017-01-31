Утечка аммиака произошла из цистерны товарняка под Вологдой

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Утечка аммиака произошла из цистерны грузового поезда недалеко от Вологды. ЧП случилось в ночь на 31 января, сообщает "Российская газета".

Когда на место происшествия прибыли сотрудники МЧС, они блокировали станцию Лоста, планировали также эвакуацию местного населения. Для этого был объявлен сигнал "Тайфун".

Спустя какое-то время специалисты переместили цистерну, из которой вытекал аммиак, на безопасное расстояние и устранили течь.

Пробы воздуха оказались в пределах нормы. Для осаждения паров аммиака применили водяную завесу. Позже сигналу "Тайфун" дали отбой.

Аммиак – (нитрид водорода) — химическое соединение с формулой NH3, при нормальных условиях — бесцветный газ с резким характерным запахом.