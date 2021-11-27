Уволенного за вечеринку во время траура мэра Прокопьевска исключили из "Единой России"

Мэра кузбасского Прокопьевска Вячеслава Старченко исключили из партии "Единая России" после скандала с вечеринкой, которую чиновник устроил во время траура по погибшим на шахте "Листвяжная". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря Кузбасского отделения партии, сенатора Алексея Синицына.

Также из "Единой России" исключили спикера горсовета Наталью Бурдину. Синицын отметил, что на ней и Старченко лежала ответственность за исполнение решения губернатора Кузбасса об объявлении траура. Также они покинут свои муниципальные должности, добавил сенатор.

Напомним, новый глава Прокопьевска отправлен в отставку за вечеринку в честь своего назначения, которая прошла во время траура в регионе в связи с гибелью шахтёров на шахте "Листвяжная". Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв в своём Telegram-канале написал, что у людей, которые были на этом банкете, "нет сердца". Сам Старченко заявил, что его на праздничном банкете не было, да и самого банкета тоже не было.

Авария на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошла утром 25 ноября. Погибли не только шахтёры, но и сотрудники МЧС, проводившие спасательную операцию. В момент ЧП в шахте находилось 285 человек. На Кузбассе объявлен трёхдневный траур по жертвам трагедии. По данным Ростехнадзора, к инциденту привёл именно взрыв, который произошёл в одном из вентиляционных штреков на глубине 250 метров.