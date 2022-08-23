В аэропорту Омска двухлетнего ребёнка затянуло в транспортёрную ленту на пункте досмотра
Следователи проводят проверку
23 августа 2022, 14:30, Никита Черников
В Омске на входе в здание аэропорта двулетнего ребёнка затянуло в транспортёрную ленту на пункте досмотра, сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СКР.
«22 августа в дневное время <...> произошло травмирование ребёнка 2020 года рождения путём зажатия руки между транспортёрной лентой и роликами рентгенотелевизионной установки», — рассказали в ведомстве.
Несовершеннолетний получил ушиб сустава левого предплечья, угрозы для жизни нет.
Следователи проводят проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.
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