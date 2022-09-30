В Алейске женщину порезали бутылкой в Международный женский день
При помощи «розочки» решался конфликт из-за видеозаписи, сделанной во время вечеринки
30 сентября 2022, 10:20, Илья Звягинцев
В Алейске две девушки 8 марта устроили потасовку в кафе. Об этом рассказали в пресс-службе краевых судов.
Одна из женщин сняла в кафе видеозапись, на которую попала потерпевшая и её компания. Девушка попросила удалить ролик, но получила отказ и всё переросло в конфликт.
В ходе потасовки автор видео несколько раз ударила оппонентку разбитой бутылкой, причинив ей порезы различных частей тела.
Суд назначил горожанке наказание в виде исправительных работ на 150 часов.
Ранее сообщалось, что барнаульские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины возле бара по улице Балтийской, 45.
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