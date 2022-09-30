В Алейске женщину порезали бутылкой в Международный женский день

В Алейске две девушки 8 марта устроили потасовку в кафе. Об этом рассказали в пресс-службе краевых судов.

Одна из женщин сняла в кафе видеозапись, на которую попала потерпевшая и её компания. Девушка попросила удалить ролик, но получила отказ и всё переросло в конфликт.

В ходе потасовки автор видео несколько раз ударила оппонентку разбитой бутылкой, причинив ей порезы различных частей тела.

Суд назначил горожанке наказание в виде исправительных работ на 150 часов.

Ранее сообщалось, что барнаульские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины возле бара по улице Балтийской, 45.