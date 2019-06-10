В "Алросе" раскрыли кражу бриллиантов на миллионы долларов

ФСБ и СКР провели задержание сотрудницы компании "Алроса" и двух ее сообщников, сообщает РИА "Новости". Их подозревают в краже бриллиантов на миллионы долларов.

Операция по задержанию была проведена 6 июня. В этот день соучастники попытались похитить очередную партию драгоценных камней общей стоимостью 22 млн рублей.

По версии следствия, роли были распределены следующим образом: Елена Канунникова отвечала за кражу, Владимир Табидзе выступал посредником, а Владимир Гординский находил покупателей.

Во время обысков в домах подозреваемых нашли 500 необработанных природных алмазов общей массой более двух тысяч карат и 11 бриллиантов. Их совокупная стоимость превысила три миллиона долларов.

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Кроме того, у них нашли 2 млн долларов и 500 тысяч евро наличными, а также дорогостоящую ювелирную продукцию, произведенную известными мировыми брендами.

Так, например, было найдено три десятка часов, инкрустированных бриллиантами.

Подозреваемые арестованы. В отношении них возбудили уголовные дела по статьям "Кража" и "Незаконный оборот природных драгоценных камней".

"Алроса" – крупнейший в России производитель алмазов. На него приходится 26% процентов мировой и 95% российской добычи.