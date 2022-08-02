В Алтайский край провезли 16 тонн опасных персиков из Киргизии

Специалисты алтайского Россельхознадзора нашли в привезенных из Киргизии персиках опасные вещества. Как сообщает пресс-служба ведомства, в фруктах были обнаружены вредные карантинные организмы — восточная плодожорка и бурная монилиозная гниль.

Груз находится на изолированном хранении. Теперь грузополучатель должен обеззаразить или уничтожить опасную продукцию. Если этого не произойдет, фрукты отправят обратно под контролем надзорных органов.

В ведомстве отметили, что всего в 2022 году в импортной продукции выявили 11 случаев обнаружения карантинных объектов, поступившей из Казахстана, Китая и Киргизии.