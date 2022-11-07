В Алтайском крае 60-летнего маньяка из Бурятии приговорили к пожизненному сроку

60-летнего Кегашбека Орунбаева из Бурятии признали виновным в преступлении 30-летней давности по ст. 102 УК РСФСР («Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, сопряжённое с изнасилованием»). Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Алтайского края, суд установил, что весной 1991 года мужчина приехал в Новоалтайск, чтобы снять жильё у 76-летней местной жительницы.

Вечером он начал распивать спиртное вместе с хозяйкой — во время застолья он предложил ей заняться интимом, но получил отказ. Тогда он повалил женщину на пол и стал бить её обухом топора по голове. Когда потерпевшая потеряла сознание, он её изнасиловал. Смерть пожилой женщины наступила на месте. На следующий день Орунбаев облил вещи в доме керосином и поджёг.

После этого мужчина схожим образом убил и изнасиловал ещё трех женщин в Бурятии. У одной из пострадавших он вырезал часть тела и после этого носил её с собой. По совокупности наказаний суд назначил ему пожизненное лишение свободы в колонии особого режима.