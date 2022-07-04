В Алтайском крае чиновник за небольшую взятку разрешал незаконно рубить лес

В отношении ведущего специалиста отдела в области лесных отношений по Ключевскому лесничеству завели уголовное дело. Об этом рассказали в региональном СК.

«По версии следствия, в период времени с февраля 2019 года по август 2021 года ведущий специалист отдела получил взятку в размере не менее 29 тысяч рублей от жителя Михайловского района», — сказано в сообщении.

За эти деньги чиновник должен был «закрывать глаза» на незаконную рубку леса.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Алтайскому краю.

Следователи собирают доказательства.