В Алтайском крае чиновник за небольшую взятку разрешал незаконно рубить лес
Житель Михайловского района заплатил должностному лицу около 29 тысяч рублей
4 июля 2022, 20:45, Илья Звягинцев
В отношении ведущего специалиста отдела в области лесных отношений по Ключевскому лесничеству завели уголовное дело. Об этом рассказали в региональном СК.
«По версии следствия, в период времени с февраля 2019 года по август 2021 года ведущий специалист отдела получил взятку в размере не менее 29 тысяч рублей от жителя Михайловского района», — сказано в сообщении.
За эти деньги чиновник должен был «закрывать глаза» на незаконную рубку леса.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Алтайскому краю.
Следователи собирают доказательства.
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