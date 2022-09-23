В Алтайском крае ФСБ задержала ОПГ из девяти человек, которая обманула страховые компании на 11,5 млн рублей

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств у 12 страховых компаний. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, сумма ущерба от действий участников организованной преступной группы составила 11,5 млн рублей.

По версии следствия, с 2017 по 2022 годы мошенники предоставляли в страховые организации фиктивные медицинские документы, свидетельствующие о якобы наступившем страховом случае. Для получения таких документов они обращались к сотруднику одного из медучреждений, который оформлял их.

«Согласно разработанной мошеннической схеме, лидер группы приискал соисполнителей, которые, в свою очередь, должны были находить лиц, готовых за денежное вознаграждение в виде 10-20% от суммы страховой выплаты выступать в качестве страхователей. После заключения договора страхования, по команде организатора, застрахованные вызывали скорую помощь по месту жительства и сообщали приехавшим по вызову врачам недостоверные сведения об ударе затылком. После того, как „потерпевшие“ поступали в медицинское учреждение, сотрудники, задействованные в мошеннической схеме, готовили фиктивные заключения о якобы полученном поступившими переломе основания черепа, а также назначали стационарное лечение», — дополнили в пресс-службе ФСБ по Алтайскому краю.

Как отмечает «Ъ-Сибирь», пока фигурантами дела являются девять человек. Преступление выявили сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ.