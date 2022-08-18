В Алтайском крае ищут пропавшего 45-летнего жителя Бийска
Алексея Енчинова видели последний раз 9 августа
18 августа 2022, 18:29
В Алтайском крае объявили поиски 45-летнего Алексея Енчинова, который с 9 августа пропал в Бийске. Приметы: на вид 45 лет, рост около 170 сантиметров.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего либо видели его в последнее время, просят сообщать по телефону +7 913 695 8210.
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