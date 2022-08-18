В Алтайском крае ищут пропавшего 45-летнего жителя Бийска

В Алтайском крае объявили поиски 45-летнего Алексея Енчинова, который с 9 августа пропал в Бийске. Приметы: на вид 45 лет, рост около 170 сантиметров.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего либо видели его в последнее время, просят сообщать по телефону +7 913 695 8210.