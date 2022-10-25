В Алтайском крае мужчина попытался убежать от поезда, но споткнулся и погиб

В Алтайском крае 41-летний житель Павловского района погиб на железнодорожных путях. Об этом сообщили в транспортной полиции.

Мужчина на станции Сарайский переходил пути по деревянному настилу и услышал предупреждающий сигнал поезда. Он попытался убежать, но споткнулся и упал.

Машинист применил экстренное торможение, но не смог избежать наезда на сельчанина.

От полученных травм мужчина скончался.

«Собранные транспортными полицейскими материалы будут направлены в Барнаульский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России для проведения дальнейшей процессуальной проверки», — сказано в сообщении.