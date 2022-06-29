В Алтайском крае мужчина пытался заживо сжечь в садовом домике своих родственников

В Алтайском крае пред судом предстанет 48-летний местный житель, который пытался убить двух своих родственников. Об этом сообщили в региональном СК.

Конфликт между родственниками произошел в одном из садоводств на территории Барнаула. В ходе ссоры мужчина закрыл садовый домик, в котором находились 57-летняя женщина и ее 53-летний муж, после чего поджег его.

«Довести преступный умысел на убийство до конца ему не удалось, потому что супругам удалось самостоятельно выбраться из горящего дома на улицу», — сказано в сообщении следователей.

В настоящее время злоумышленника заключили под стражу. Специалисты проводят следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия.