В Алтайском крае мужчине, который хотел вернуть СССР, дали условный срок

В Алтайском крае осудили 53-летнего мужчину, который называл себя «врио главы Алтайского края РСФСР, входящей в состав СССР» и даже имел соответствующие документы. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

Мужчина продвигал идеи запрещённого «Союза Славянских Сил Руси», отрицающего распад СССР и называющего Россию коммерческой организацией.

Несмотря на то, что организация была запрещена, мужчина был её сторонником и «высказывался об идее отрицания легитимности конституционного строя Российской Федерации и органов государственной власти, необходимости оказания противодействия ей, восстановлении социализма и воссоздании нового государства „СССР“ на основе Объединения».

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Суд приговорил его к трём годам условно, но сам «врио главы Алтайского края РСФСР, входящей в состав СССР» с приговором оказался не согласен и подал апелляцию, но её не удовлетворили.