В Алтайском крае мужчину подозревают в сожжении сожительницы

В Алтайском крае уроженца Казахстана подозревают в жестоком убийстве сожительницы. Об этом сообщили в региональном СК.

«По данным следствия, вечером 24 июня 2022 года подозреваемый, находясь в квартире в городе Белокуриха, в ходе ссоры облил легковоспламеняющейся жидкостью свою 37-летнюю сожительницу и поджёг», — сказано в сообщении.

Женщина получила ожоги 80% тела. Врачи не смогли её спасти.

Отмечается, что 43-летний мужчина пытался потушить женщину самостоятельно, но не смог этого сделать. Он получил ожог и также попал в больницу.

Следователем СК после установления состояния здоровья подозреваемого будет решён вопрос о его задержании в порядке ст. 91 УПК РФ.