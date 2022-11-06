В Алтайском крае нашли мертвым пропавшего пенсионера
Местоположение мужчины было неизвестно с 23 октября
6 ноября 2022, 08:49, Илья Звягинцев
В Алтайском крае нашли мёртвым пропавшего человека. Об этом сообщили поисковики отряда «Лиза Алерт».
Местонахождение 65-летнего мужчины было неизвестно с 23 октября. Он ушёл из дома в Заринском районе и пропал.
4 ноября поисковики сообщили, что пенсионер скончался. Подробности и обстоятельства не приводятся.
Ранее сообщалось, что под Новосибирском в селе Каменка ночью 3 ноября утонул 16-летний подросток, который вместе с другом провалился под лёд.
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