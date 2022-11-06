В Алтайском крае нашли мертвым пропавшего пенсионера

В Алтайском крае нашли мёртвым пропавшего человека. Об этом сообщили поисковики отряда «Лиза Алерт».

Местонахождение 65-летнего мужчины было неизвестно с 23 октября. Он ушёл из дома в Заринском районе и пропал.

4 ноября поисковики сообщили, что пенсионер скончался. Подробности и обстоятельства не приводятся.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском в селе Каменка ночью 3 ноября утонул 16-летний подросток, который вместе с другом провалился под лёд.