В Алтайском крае нашли мертвым пропавшего пенсионера

Местоположение мужчины было неизвестно с 23 октября

6 ноября 2022, 08:49, Илья Звягинцев

В Алтайском крае нашли мёртвым пропавшего человека. Об этом сообщили поисковики отряда «Лиза Алерт».

Местонахождение 65-летнего мужчины было неизвестно с 23 октября. Он ушёл из дома в Заринском районе и пропал.

4 ноября поисковики сообщили, что пенсионер скончался. Подробности и обстоятельства не приводятся.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском в селе Каменка ночью 3 ноября утонул 16-летний подросток, который вместе с другом провалился под лёд.

В Сибири подросток утонул, спасая друга, вышедшего на лёд из-за девушки

В Сибири подросток утонул, спасая друга, вышедшего на лёд из-за девушки

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