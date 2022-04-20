В Алтайском крае осудили мужчину, который спилил сосну к Новому году

Угловский районный суд вынес обвинительный приговор жителю села Лаптев Лог по ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений»). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

О вырубке сосны в Лаптевском участковом лесничестве узнал представитель лесоохраны, который написал заявление в полицию. После возбуждения уголовного дела полицейские задержали 28-летнего местного жителя. Как установило следствие, с помощью ручной пилы он спилил сосну высотой 3,5 метра и отрезал её верхушку. Материальный ущерб, нанесённый лесному фонду, оценили в 41 тысячу рублей.

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Суд приговорил мужчину к 240 часам обязательных работ, а также к штрафу в размере причинённого ущерба.

Ранее сообщалось, что бийские полицейские задержали браконьера, который поймал 25 щук. В отношении мужчины составили шесть административных протоколов. Также в его действиях усмотрели признаки уголовного преступления.