В Алтайском крае осудят мужчину, по вине которого в ДТП на просёлочной дороге погибла девочка-подросток

Сельчанин сел за руль пьяным и допустил опрокидывание внедорожника, в котором находилась школьница

7 февраля 2022, 09:55

51-летний житель Алтайского края предстанет перед судом за аварию, в которой погибла 15-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

Инцидент произошёл 27 октября в Павловском районе. Пьяный мужчина сел за руль и поехал по просёлочной дороге. Нетрезвый водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате аварии погибла школьница, которая находилась в салоне автомобиля.

В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою и вину и раскаялся. Следователи передали уголовное дело в суд.

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