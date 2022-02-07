В Алтайском крае осудят мужчину, по вине которого в ДТП на просёлочной дороге погибла девочка-подросток

51-летний житель Алтайского края предстанет перед судом за аварию, в которой погибла 15-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

Инцидент произошёл 27 октября в Павловском районе. Пьяный мужчина сел за руль и поехал по просёлочной дороге. Нетрезвый водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате аварии погибла школьница, которая находилась в салоне автомобиля.

В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою и вину и раскаялся. Следователи передали уголовное дело в суд.