В Алтайском крае осудят мужчину, по вине которого в ДТП на просёлочной дороге погибла девочка-подросток
Сельчанин сел за руль пьяным и допустил опрокидывание внедорожника, в котором находилась школьница
7 февраля 2022, 09:55
51-летний житель Алтайского края предстанет перед судом за аварию, в которой погибла 15-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.
Инцидент произошёл 27 октября в Павловском районе. Пьяный мужчина сел за руль и поехал по просёлочной дороге. Нетрезвый водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.
В результате аварии погибла школьница, которая находилась в салоне автомобиля.
В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою и вину и раскаялся. Следователи передали уголовное дело в суд.
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