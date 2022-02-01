В Алтайском крае осудят преступную группу, заработавшую на "обналичке" более 111 млн рублей

В Алтайском крае члены преступной группировки, которая занималась обналичиванием средств, предстанут перед судом. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, с января 2014 по июнь 2020 года “чёрные бухгалтеры” заработали более 111 млн рублей.

По данным следствия, группировку организовала жительница Барнаула. Имея бухгалтерский опыт работы, обвиняемая вовлекла в организованную группу своего супруга, а также семерых знакомых. Члены преступной группы подыскивали организации, нуждающиеся в обналичивании денежных средств. Деньги “клиентов” перечислялись на подконтрольные счета фиктивных фирм, зарегистрированных на лиц из числа окружения участников группы.

“После деньги аккумулировались, и с помощью распоряжений о переводе перечислялись с одних расчётных счетов подконтрольных организаций на другие, в том числе с целью придания видимости между ними реальных финансово-хозяйственных отношений”, — рассказали в ведомстве.

После “бухгалтеры” совершали операции, непосредственно направленные на обналичивание денежных средств. Всего за период преступной деятельности участниками организованной преступной группы был получен доход в сумме более 111,71 млн рублей, что является особо крупным размером.

Обвиняемые признали вину частично. Следователем в обеспечение исполнения приговора на имущество членов преступной группы наложен арест на сумму более 61 миллиона рублей.