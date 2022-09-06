В Алтайском крае передали штормовое предупреждение из-за ливней, града и сильного ветра

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за дождей и гроз. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, днём 7 сентября и сутки 8 сентября в регионе ожидаются сильные дожди, грозы, град и ветер до 18-23 м/c с порывами до 25 м/с.

Спасатели призвали жителей региона пережидать непогоду в капитальных строениях, закрывать окна, обходить на улице рекламные щиты, не укрываться под деревьями, около стен домов и под шаткими конструкциями.

Автомобили рекомендуют парковать в гаражи, а при их отсутствии — оставлять их вдали от деревьев и слабозакреплённых конструкций. Если же стихия застанет автолюбителя в пути, то ему стоит припарковаться и переждать бурю.

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Погода Сильный ветер и до +36. В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за жары

Напомним, что ранее синоптики объявляли в Алтайском крае другое штормовое предупреждение — из-за аномальной жары. 6 и 7 сентября в регионе воздух может прогреться свыше +30 градусов, а сильный ветер будет способствовать возникновению и распространению пожаров.