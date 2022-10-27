В Алтайском крае помогли многодетной семье, в которой умерла мать после пожара

Мобильная группа специалистов социальной защиты Змеиногорского района Алтайского края выехала по месту проживания многодетной семьи из села Карамышево, мать которых умерла от ожогов. Об этом сообщили в Минсоцзащиты региона.

Напомним, у женщины диагностировали ожоги 90% поверхности тела. Известно, что ей удалось вытащить несовершеннолетних из горящего жилища, однако самостоятельно она выйти не смогла: на неё обвалилась крыша. 26 октября её похоронили.

В настоящее время отец и пятеро детей находятся у родителей погибшей, отметили в министерстве. Специалисты помогли собрать нужные документы на оказание материальной помощи.

«В Управлении соцзащиты по Змеиногорскому району оперативно переоформят на многодетного отца все положенные по законодательству меры социальной поддержки. Будет оказано сопровождение в оформлении социальной пенсии по потери кормильца, уже есть договорённость с клиентской службой по Змеиногорскому району краевого Отделения ПФР. Пострадавшим от пожара и их близким предложены услуги психолога. Комплексный центр предоставил вещи и предметы первой необходимости. Помимо этого, коллектив управления соцзащиты собрал денежные средства 7 тысяч рублей на смесь младшей девочке», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что матпомощь семье оказала администрация Змеиногорского района. Также на трагедию откликнулись местные жители: они помогают пострадавшим вещами, продуктами и словами поддержки.