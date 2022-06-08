В Алтайском крае преступная группировка похитила более 400 тонн пшеницы

Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 11 участников организованной преступной группы, которые промышляли хищением пшеницы. Как сообщает «Банкфакс», в результате их действий поставщики и переработчик продукции потеряли 400 тонн зерна.

По информации следствия, в 2020-2021 годах участники группировки на грузовых автомобилях осуществляли перевозку зерна от различных поставщиков Алтайского края на предприятие по его переработке. По пути следования водители заезжали в специально найденные склады, где ссыпали часть продукции. Один из соучастников работал на предприятии, куда поступал груз, путём манипуляций с весовым оборудованием завышал объём поступившего зерна.

Всего у компании похитили более 400 тонн пшеницы, ей причинён ущерб на сумму более 6 млн рублей.

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Хищение чужого имущества, вверенного виновным, совершённое в особо крупном размере, организованной группой»). Оно передано в Топчихинский районный суд Алтайского края для рассмотрения по существу.