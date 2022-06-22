В Алтайском крае продолжают искать подростка, ушедшего из дома два месяца назад

В Алтайском крае продолжают искать подростка, пропавшего два месяца назад. Об этом сообщили в региональном СК.

19 апреля молодой человек вышел из автомобиля родственников на площади Октября в Барнауле. С тех пор его местоположение неизвестно.

Приметы: на вид 18 лет, худощавого телосложения, рост около 175 см, волосы тёмные средней длины, частично обесцвечен, глаза карие. Мочки ушей проколоты, в правом ухе серьга в виде креста.

Был одет: куртка джинсовая голубого цвета, джинсы чёрные, футболка розового цвета, кроссовки серого цвета. Может быть одет в чёрное пальто до колен.

При себе имел: два сотовых телефона, паспорт на его имя, денежные средства в сумме не менее 10 000 рублей, банковские карты.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».