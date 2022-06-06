В Алтайском крае работница пивзавода пострадала из-за взрыва колбы

В Алтайском крае сотрудница лаборатории Бочкарёвского пивоваренного завода в Целинном районе получила травмы из-за взрыва колбы, сообщили в региональной Гострудинспекции.

Специалисты ведомства выяснили, что несчастный случай произошёл в результате нарушений требований охраны труда пострадавшей во время разогрева некой среды.

«Основной причиной несчастного случая явилась неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в недостаточном контроле за состоянием условий труда на рабочих местах, соблюдением пострадавшей требований охраны труда, а также за правильностью применения средств индивидуальной и коллективной защиты пострадавшей», — говорится в сообщении.

В итоге тяжёлый несчастный случай квалифицировали как связанный с производством. При этом сотрудникам инспекции пришлось бороться за права и других работников предприятия, которые также рисковали собою — всего 21 человек.

Предписание об устранении нарушений трудового законодательства работодатель исполнил в полном объёме в установленный срок, добавили в ведомстве.