В Алтайском крае работника одного из предприятий залило расплавленным свинцом

Специалисты Гострудинспекции завершили расследование дела о травмировании сотрудника одного из предприятий Новоалтайска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Представители инспекции выяснили, что работник сам решил увеличить объём свинца в тигельном котле, что привело к всплеску и выбросу металла. В результате происшествия сотрудник предприятия получил травмы.

«Причиной несчастного случая явились нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, неудовлетворительная организация производства, а также необеспечение функционирования системы управления охраной труда», — отметили в инспекции.

Материалы дела направили в органы для возбуждения уголовного дела.