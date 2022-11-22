В Алтайском крае разыскивают 10-летнего мальчика, который ушел из дома. Обновлено

В Алтайском крае объявили в розыск 10-летнего мальчика, который ушел из дома в селе Березовка, оставив родителям записку о том, что они его «не любят». Об этом сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Мальчик ушел из дома в период от 14:00 до 15:00 22 ноября. Приметы: на вид 10 лет, рост 135-140 см. Одет в шапку вязанную с помпоном темного цвета, куртку «Аляска» темно синего цвета длиной до бедра, штаны черные зимние. При себе два рюкзака —черного и черно-желтого цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят сообщать по телефону: 8 (385-32) 47733.

UPD. Мальчик найден.