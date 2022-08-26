В Алтайском крае рецидивист заготовил больше килограмма маковой соломы

В Камне-на-Оби 43-летний мужчина хранил 1105 граммов маковой соломы, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Полицейские выяснили, что с весны он на личном садовом участке выращивал 170 кустов мака — для последующей переработки и личного употребления.

В отношении горожанина возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ. Отмечается, что он уже был судим.

Ранее 55-летний житель Немецкого района заготовил больше трёх килограммов марихуаны и попался полиции.