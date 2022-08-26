В Алтайском крае рецидивист заготовил больше килограмма маковой соломы
В отношении мужчины завели уголовное дело
26 августа 2022, 11:15, Никита Черников
В Камне-на-Оби 43-летний мужчина хранил 1105 граммов маковой соломы, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Полицейские выяснили, что с весны он на личном садовом участке выращивал 170 кустов мака — для последующей переработки и личного употребления.
В отношении горожанина возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ. Отмечается, что он уже был судим.
Ранее 55-летний житель Немецкого района заготовил больше трёх килограммов марихуаны и попался полиции.
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