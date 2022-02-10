В Алтайском крае семья обвинила своего отца в педофилии

10 февраля в социальных сетях появилась история, которая якобы произошла в селе Волчиха. Дети здесь обвинили своего отца в педофилии.

В сообществе “Инцидент Барнаул” пользователи рассказали, что когда мужчина начал домогаться до одной из девочек, она сбежала к подруге, где обо всём рассказала. По её словам, в семье, где воспитываются три девочки, отец периодически совершал в отношении них насильственные действия. Мать детей знала о происходящем.

Также в посте сказано, что мужчина признался в преступлениях.

Источники “КП” в правоохранительных органах рассказали, что мужчина сознался только в том, что трогал девочек, но половых актов, по его словам, не было. Правоохранители проверяют эту информацию.

Местные жители предполагают, что мать могла не знать о происходящем. Родители девочек, по словам сельчан, работали, но при этом имели пристрастие к алкоголю.