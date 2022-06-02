В Алтайском крае в День защиты детей с детской школы искусств упала крыша
По словам очевидца, трагедии бы не удалось избежать, если бы ветер дул в другом направлении
2 июня 2022, 11:35, Никита Черников
В селе Павловск Алтайского края в День защиты детей, 1 июня, с детской школы искусств сорвало крышу во время шторма. Об этом рассказали в сообществе «Подслушано Павловск».
Очевидец отмечает, что если бы ветер дул в другом направлении, то кровля могла бы рухнуть на детей и взрослых, находящихся с лицевой стороны здания.
«Господа взрослые! Может, уже хватит экономить на безопасности? А работникам хватит делать на авось! Почему нет контроля? Кстати, почему многие здания в Павловске не обслуживаются должным образом? Может, уже пора взрослеть и отвечать за свои поступки?» — возмутился житель райцентра, пожелавший остаться анонимным.
Напомним, что из-за непогоды 1 июня в Барнауле упало несколько деревьев, один тополь в том числе повредил крышу дома.
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