В Алтайском крае возбудили уголовное дело против школьника, который ранил друга ножом в спину

В Алтайском крае завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия в отношении 14-летнего подростка, который ранил друга ножом, сообщили в региональном управлении СК.

Ранее сообщалось, что инцидент случился в селе Новоегорьевском Егорьевского района во время прогулки.

«Вечером 6 ноября <...> между двумя подростками произошёл конфликт, в ходе которого 14-летний подозреваемый имеющимся при себе ножом-бабочкой нанёс удар в спину оппоненту. Известно, что несовершеннолетний проживает в городе Новосибирске и находился на каникулах в гостях у бабушки. С потерпевшим местным жителем его связывали дружеские отношения», — рассказали в ведомстве.

Раненому подростку оказали медпомощь, его жизни сейчас ничего не угрожает.

В настоящее время следователи выясняют причину конфликта и мотивы, побудившие юного злоумышленника применить нож. Расследование уголовного дела продолжается.