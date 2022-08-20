В Алтайском крае задержали иностранцев, которые сбывали героин и «синтетику»

Накануне сотрудниками наркоконтроля ГУ МВД России по Алтайскому краю была получена информация о том, что трое граждан, легально прибывших в Россию из другого государства на работу, приобрели партию запрещённых веществ и планируют заняться криминальным бизнесом. Как сообщает «МВД Медиа», полиция задержала подозреваемых в Барнауле — при себе у них нашли 626 свертков с неизвестными веществами, которые находились в тайнике в полу доме.

Согласно исследованию, в кульках находилось около 180 граммов синтетических наркотиков и более 320 граммов героина. Общая масса изъятого составила свыше 500 граммов. Кроме того, там же были обнаружены и изъяты сотовый телефон, банковские карты, электронные весы и упаковочный материал.

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Иностранным гражданам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.