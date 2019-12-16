В алтайском селе обледенели деревья и провода

В селе Свердловском Хабарского района в ледяные скульптуры превратились деревья и провода электропередачи. После мокрого снега их "схватило" небольшим морозом и они обледенели. Фото выложили подписчики сообщества "Барнаул 22".

Экстренным службам природа только добавила работы – свет периодически отключается. Жителей предупреждают о возможных перебоях со светом и в других, соседних, населенных пунктах.

Напомним, что погода на предстоящей неделе будет "прыгать". В начале недели ожидается небольшое понижение температуры, к середине начнутся метели, а затем синоптики прогнозируют 30-градусные морозы.