В алтайской столице пьяный водитель врезался в банкомат

В Горно-Алтайске водитель врезался в банкомат, сообщили в МВД по Республике Алтай.

Авария случилась 15 ноября около 23:20. По данным полиции, пьяный 24-летний житель Усть-Канского района ехал на автомобиле Nissan, но в один момент не справился с управлением.

В результате ДТП в больницу обратилась 24-летняя пассажирка, не госпитализирована.

«В ходе разбирательства было установлено, что водитель иномарки сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. При прохождении освидетельствования у него была установлена степень опьянения в количестве 1,34 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха (при допустимой норме 0,16 мг/л)», — добавили в полиции.

В отношении мужчины составили протокол по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»).