В алтайской столице пьяный водитель врезался в банкомат
В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении
16 ноября 2022, 13:17, Никита Черников
В Горно-Алтайске водитель врезался в банкомат, сообщили в МВД по Республике Алтай.
Авария случилась 15 ноября около 23:20. По данным полиции, пьяный 24-летний житель Усть-Канского района ехал на автомобиле Nissan, но в один момент не справился с управлением.
В результате ДТП в больницу обратилась 24-летняя пассажирка, не госпитализирована.
«В ходе разбирательства было установлено, что водитель иномарки сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. При прохождении освидетельствования у него была установлена степень опьянения в количестве 1,34 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха (при допустимой норме 0,16 мг/л)», — добавили в полиции.
В отношении мужчины составили протокол по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»).
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