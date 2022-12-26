В Барнауле автомобилистка не пропустила пешеходов и устроила скандал

По словам автора сообщения, женщина вышла из машины и стала угрожать пешеходам

26 декабря 2022, 06:55, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

В барнаульском посёлке Лебяжье водитель автомобиля устроила скандал. Об этом рассказали очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

По словам автора сообщения, женщина за рулём иномарки не пропустила пешеходов на пешеходном переходе и даже задела пальто одной из девушек.

После этого автолюбительница остановилась и устроила скандал. Также девушка добавила, что горожанка угрожала им расправой и аргументировала своё поведение тем, что она сигналила пешеходам, чтобы они её пропустили.