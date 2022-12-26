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В Барнауле автомобилистка не пропустила пешеходов и устроила скандал

По словам автора сообщения, женщина вышла из машины и стала угрожать пешеходам

26 декабря 2022, 06:55, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В барнаульском посёлке Лебяжье водитель автомобиля устроила скандал. Об этом рассказали очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

По словам автора сообщения, женщина за рулём иномарки не пропустила пешеходов на пешеходном переходе и даже задела пальто одной из девушек.

После этого автолюбительница остановилась и устроила скандал. Также девушка добавила, что горожанка угрожала им расправой и аргументировала своё поведение тем, что она сигналила пешеходам, чтобы они её пропустили.

Комментарии 37

  • пешеход птица гордая,ей западло пропустить сигналящую машину,он сдохнет под колесами,что бы доказать свою правоту.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Надо была автокурице под сраку напинать.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Селюки постоянно не пропускают пешиков. Особенно на повороте. Они даже не понимают, что пешикам тоже горит зеленый. В новых районах, где засилие селюков такая ситуация постоянна.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Есть автоледи, а это получается автоовца?
    26 декабря, Гость   Ответить
  • автобаба
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Долбоклюй птица гордая, ей западло пропустить пешехода на переходе....
    26 декабря, Гость   Ответить
  • никто не смотрел на ситуацию с другой стороны? ведь могло быть и так: пешеходы вырулили из-за сугроба или из-за дерева или ещё какого препятствия, не посмотрев на дорогу, водитель начала экстренное торможение, но из-за гололеда кроме хруста АБС ничего не в пользу достаточного замедления не происходит. водитель начинает сигналить, чтобы предупредить пешеходов и обратить внимание на себя, но тем пофиг, они же на ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ!!! конечно то, что начала скандалить и угрожать не красит водителя, но однажды сам был очень зол из-за того, что пешеходы даже голову не повернули ни перед началом перехода, ни после сигнала. хорошо что всё обошлось
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Ничего не могу сказать про эту ситуацию, но ПДД про пешеходов далеко не совершенен. Каждый день вижу одно и то же - завешанные капюшоном, уткнувшись в телефон пешеходы не озираясь по сторонам идут на переход. Им внушили, что пешеход всегда прав. От резкого торможения машин - аварии, частые наезды на пешеходов. В этом изъян ПДД. Штрафовали бы пешеходов за пользование телефоном на переходе, мож стали бы внимательнее. За создание аварийной ситуации наказывали бы рублем.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Пешеход всегда прав, но не всегда жив. Переход это портал в бессмертие. И много чего. Естественный отбор, никто не отменял. Одна баба другой дорогу не уступила, баба бабе - волк
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Лишить прав на годик -делов -то или в зиндан тротуары скрести
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Ошибку сделать могут оба, исправить бывает невозможно - законы физики сильнее, не могут бегущий человек и железная колесница встать как вкопанные. А вот те кто мог, но пошел на личный принцип.. вам жить с этим. Кто-то становится инвалидом, кто-то убийцей - роли выдаются в начале сцены, а как сыграть думайте сами
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, вообще то в правилах четко прописано, что пешеход обязан убедить, что его пропускают. Странно, что водитель, который иногда становится пешеходом, этого не знает
    26 декабря, Гость   Ответить
  • не убедить, а убедиться
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Водители, которые становятся пешеходами, как раз знают правила и переходят очень осторожно, наученные горьким опытом. А вот не сдававшие на права пешеходы создают постоянно аварийные ситуации.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • ГИБДД поклало на это происшествие?
    26 декабря, Гость   Ответить
  • "пешеход птица гордая,ей западло пропустить сигналящую машину" --- Гость, да ты автохам! Зачем сигналить, чтобы тебя пропустили, если ТЫ должен пропускать? Иди учи ПДД.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • "водитель начала экстренное торможение" ---- Гость, при приближении к пешеходному переходу ЗАРАНЕЕ нужно готовится к торможению и, если реакция хреновая, сбавлять скорость тоже заранее. А не хлопать ушами по сторонам.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • "переходят очень осторожно" --- Гость, ну я перехожу осторожно. И что? Много-много раз была свидетелем, когда водители прут на красный свет, прут даже тогда, когда другие стоят, прут, да еще сигналят. Я за огромные штрафы, ибо достали наглые и хамские водители.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • "пешеход обязан убедить, что его пропускают" --- Гость, а если вообще не пропускают? Вот стоишь, стоишь, стоишь перед пешеходным переходом. А машины прут, прут, прут внаглую. И НИКТО не пропускает. Либо один остановится, а остальные продолжают переть! Хотя прекрасно видят, что пешеходы стоят перед ПП и ждут, когжа же их НАКОНЕЦ пропустят. Нет, нужно штрафовать и штрафовать.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Надо пешеходам смотреть при переходе, ведь водитель за рулём может быть уже мёртв или без сознания, зачем рисковать, ПДД из-за этого предписывают убедиться, что вас пропускают, а не для того, чтобы унизить пешехода...
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Виноват всегда водитель, ибо автомобиль - источник повышенной опасности. Но мёртвому пешеходу будет уже всё равно.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, перед переходом можно стоять и в носу ковырять полчаса, никто не обязан останавливаться. Чтобы обозначить намерение, нужно хотя бы одной ногой на зебру ступить. .
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Традиционный Баттл пешики VS водятлы. Это никогда не кончится, ибо и в одной, и в другой команде полно этих, ну которых ещё обвиняют в нетрадиционной сексуальной ориентации. И в заключение два собственных наблюдения: первое - скандалящая на дороге баба - адовое зрелище; второе - бабы за рулем не любят никого пропускать, что пёсика на ПП, что другого водителя с примыкающей дороги - мужики хотя бы через одного, как правило, запускают, эти же нет, сделает морду кирпичом и прёт…
    26 декабря, Гость   Ответить
  • нужно хотя бы одной ногой на зебру ступить. . --- Ага, чтобы какой-нибудь агрессивный водитель по ней проехал)))
    26 декабря, Гость   Ответить
  • бабы за рулем не любят никого пропускать...сделает морду кирпичом и прёт… ------ Ну дак понятно - она ж королева, или как минимум принцесса...
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Ну а вообще-то, некоторым пешеходам, иногда хочется выйти из авто, и популярно объяснить, что ТЫ гад проезжую часть пересекаешь, а не по тротуару идёшь, гуляешь!!! поэтому пошевели батонами! скати... пешеход, хренов!
    26 декабря, Гость   Ответить
  • поэтому пошевели батонами! скати... пешеход, хренов! **** Будь более миролюбивым, скот…. извините, уважаемый водитель) нельзя так демонстрировать свои эмоции, можно ведь и на ответку нарваться, у человека может шпалер в кармане, и у него психика позволяет нажать на курок, когда человек на него кинулся…. И вообще, Новый год на носу, любите людей, радуйте их, а вовсе не огорчайте!
    26 декабря, Гость   Ответить
  • " Чтобы обозначить намерение, нужно хотя бы одной ногой на зебру ступить. ." --- Гость, да можно подумать, мы так не делаем! Водители продолжают ехать, еще и сигналить возмущенно начинают. Вы как будто пешком не ходите никогда.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • "скандалящая на дороге баба - адовое зрелище; второе - бабы за рулем" --- Гость, обиженка вылез. Тётеньки его обижают на дорогах. Ну стыдоба же быть таким слюнтяем.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • "скати... пешеход, хренов!" --- Гость, ты голову включай иногда. Это ты сидишь на опе ровно в тёплом салоне. А пешеход погололеду переходит дорогу. И почему он должен бегом бежать? Он должен идти спокойным шагом, а не бежать через дорогу. Ничего с тобой не случится при этом, подождешь, корона не свалится.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Будь более миролюбивым ----- ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ пересекай повеселее, она не для прогулок! а по тротуару гуляй как хочешь, там ты полноправный шагошлёп...
    26 декабря, Гость   Ответить
  • И почему он должен бегом бежать? ----- не передёргивай! или просто читать научись! где я писал "бегом бежать"??? это твои слова. вот сам с ними и живи, сам с собой беседуй, если своё воображение другим приписываешь...
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, обиженка вылез. Тётеньки его обижают на дорогах. **** Не, тётя, не угадала) не родились ещё такие с сисьгами, кто бы меня обидел) это просто жизненное наблюдение. Ну ведь это и вправду именно так. Если хочешь, то ещё поделюсь наблюдением - баб на БМВ даже больше, чем мужиков) вообще баб за рулем дорогих автомобилей - больше, чем мужиков)
    26 декабря, Гость   Ответить
  • вообще баб за рулем дорогих автомобилей - больше---------- как у них с губами? накачанные?
    26 декабря, Гость   Ответить
  • ообще баб за рулем дорогих автомобилей - больше---------- как у них с губами? накачанные? ***** Да я сильно не рассматривал, по моему всякие есть - и малолетние, и уже взрослые. Не надо сводить к банальщине - мол насосала. Я не знаю, не пробывал каждую, может все хорошо сосут, но факт есть - чисто визуально баб, ездящих за рулем автомобилей ну хотя бы больше 3 лямов гораздо больше, чем мужиков, да даже на парковке у нашего бизнес-центра это видно, пацаны в основном на бюджетных передвигаются, ну или это что-то громыхающе пердящее, прямотоки, обвесы какие-то дурацкие, сараеподобные QXв. А тёлочки прям все на фоксе)
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Меня сегодня не пропускали к подъехавшему на остановку трамваю. Я не стоял за сугробом, не бежал наперерез мчащемуся авто. Но как же пройти к нужному мне транспорту, если водятлы не соблюдают ПДД? И ведь это не единственный случай. Пожалуй, каждый мог наблюдать подобную ситуацию.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • права купила, а ездить не купила(
    27 декабря, Гость   Ответить
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