В Барнауле бывший директор магазина сотовой связи предстанет перед судом

Бывший директор магазина сотовой связи в Барнауле предстанет перед судом за нарушение тайны телефонных переговоров и неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, В декабре 2021 года мужчине написал незнакомец, который предложил предоставлять детализацию телефонных переговоров интересующих абонентов за 500 рублей за номер.

«Мужчина ответил согласием, после чего осуществил доступ к охраняемой законом компьютерной информации через информационно-биллинговую систему сотового оператора к детализациям соединений по абонентским номерам двух граждан, которые передал заинтересованному лицу», — говорится в сообщении.

25-летний обвиняемый признал вину. Уголовное дело передали в суд на рассмотрение.