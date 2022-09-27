В Барнауле дедушка развратил девочку в кустах за конфеты

В барнаульском посёлке Южном задержали 67-летнего мужчину, который приставал к соседским детям, сообщает Unusual Crimes Barnaul.

Инцидент произошёл 23 сентября во дворе многоквартирного дома, где играли несколько пятилетних девочек.

«Дедушка, как рассказали девочки и их родители позже, неоднократно прикармливал конфетами детей во дворе, в этот раз тоже решил угостить девчушек сладостями. Вот только в этот раз позвал девочек в кусты за домом, пообещав ещё дать конфет», — говорится в сообщении.

Одна девочка не пошла, так как обожглась крапивой и убежала домой, а вторая согласилась. В итоге пенсионер «совершил в отношении несовершеннолетней насильственные действия сексуального характера».

Мужчина вину признал и извинился за содеянное. Сейчас он находится в СИЗО, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Бийске парень напал на девочку и совершил «действия сексуального характера». Через несколько дней его задержали, он полностью признал вину.