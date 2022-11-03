В Барнауле девушка обокрала знакомого на 72 тысячи рублей и попалась полиции

В Барнауле задержали 23-летнюю девушку по подозрению в краже 70 тысяч рублей и серебряного крестика из квартиры 39-летнего мужчины, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предварительным данным полиции, заявитель и подозреваемая были знакомы, горожанка периодически наведывалась к первому в гости. Иногда барнаулец отлучался из дома по делам, и девушка оставалась одна.

«В один из дней мужчина обнаружил чужой след обуви на коврике для тренировки, который лежал на полу, хотя следов взлома в замке и повреждений не было. Первым делом заявитель проверил сумму денежных средств, хранившихся в укромном месте, и обнаружил пропажу 70 тысяч рублей. Также пропал серебряный крестик. Мужчина обратился в полицию», — рассказали в ведомстве.

Новости

Происшествия Появилось видео нападения с лопатой на пункт микрозаймов в Барнауле

Общая сумма ущерба составила 72 тысячи рублей. Задержанная дала признательные показания и сообщила, что украденное успела потратить.

Уголовное дело возбудили по статье о краже с незаконным проникновением в жилище (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Девушке также предъявили подписку о невыезде и надлежащем поведении.