В Барнауле девушка по просьбе друга пошла искать закладку и позвала приятеля, чтобы не скучно было

В Алтайском крае задержали двух молодых людей, которые пытались найти спрятанные продавцом наркотики, сообщает региональная прокуратура.

«19-летней девушке позвонил приятель и попросил найти того, кто сможет помочь приобрести наркотические средства. Поскольку сам за ними приехать не сможет, он попросил, чтобы его знакомая за ними съездила, а в дальнейшем передала ему», — рассказали в ведомстве.

После этого девушка ночью направилась к месту закладки по координатам, пришедшим на телефон. С собой позвала другого приятеля, чтобы он составил компанию, при этом изначально не рассказала о настоящей цели прогулки.

Прибыв к месту нахождения тайника, они начали освещать территорию фонариком — это заметили местные жители и сообщили в полицию. В итоге молодых людей задержали до того, как они обнаружили закладку.