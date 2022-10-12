В Барнауле девятилетний мальчик получил травму из-за падения футбольных ворот

В Барнауле возбуждено уголовное дело по факту падения футбольных ворот на девятилетнего мальчика. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, инцидент произошёл 11 октября на территории стадиона «Лабиринт».

По данным следствия, ворота были не закреплены. У ребёнка травма головы, его госпитализировали.

В ходе расследования сотрудники ведомства изучат обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности. Расследование уголовного дела по п. «в» ч. 2 ст. 238 («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»).