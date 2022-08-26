В Барнауле директор УК выплатит мальчику 400 тысяч рублей за падение глыбы на голову

В Алтайском крае вынесли приговор директору одной из организаций, не обеспечившему безопасность возле дома, сообщает региональная прокуратура.

«В Барнауле в ноябре 2021 года произошло скопление снега и наледи на крыше и водостоках многоквартирного дома по улице 40 лет Октября. Директор своевременно не организовал ограждение территории, прилегающей к дому, на которой существовала угроза схода снега и наледи», — рассказали в ведомстве.

В результате ледяная глыба упала на проходившего возле дома 11-летнего мальчика, который получил тяжкий вред здоровью.

Суд признал директора виновным в «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью».

Барнаульца приговорили к двум годам лишения свободы условно, оштрафовали на 120 тысяч рублей, а также обязали выплатить мальчику компенсацию морального ущерба в размере 400 тысяч рублей.