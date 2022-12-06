В Барнауле эвакуировали студентов АГМУ из-за сообщения о минировании

В Барнауле во вторник утром, 6 декабря, прошла эвакуация во всех корпусах Алтайского государственного медицинского университета, сообщает «Барнаул №1».

«Причиной стали анонимные сообщения о минировании. На месте экстренные службы. Студентов отправили домой», — рассказал очевидец.

Как сообщил amic.ru источник в АГМУ, звонок поступил в охранное предприятие, после чего эвакуировали всех студентов и работников медуниверситета. После этого сотрудникам сказали продолжать работу, а студентов отправили по домам.