В Барнауле хулиганы украли медвежонка

В Барнауле парочка украла плюшевого медвежонка с фасада одной из кофеен на улице Взлётной. Видео с хулиганами опубликовано в паблике «Инцидент Барнаул».

На записи можно заметить, что происшествие случилось ранним утром 12 декабря.

После того как игрушку сняли, молодой человек сфотографировал пустующее место и ушёл вместе с девушкой.

Ранее жительницу Барнаула час не выпускали из магазина из-за подозрения в краже.