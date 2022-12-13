В Барнауле хулиганы украли медвежонка
Инцидент произошёл на улице Взлётной
13 декабря 2022, 09:30, Никита Черников
В Барнауле парочка украла плюшевого медвежонка с фасада одной из кофеен на улице Взлётной. Видео с хулиганами опубликовано в паблике «Инцидент Барнаул».
На записи можно заметить, что происшествие случилось ранним утром 12 декабря.
После того как игрушку сняли, молодой человек сфотографировал пустующее место и ушёл вместе с девушкой.
Ранее жительницу Барнаула час не выпускали из магазина из-за подозрения в краже.
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