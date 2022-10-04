В Барнауле ищут серийных похитителей кофейных стаканов

В Барнауле ищут серийных похитителей одноразовых стаканчиков для кофе. Об этом рассказали в сообществе «Чёрное и Белое Барнаул».

Воришки орудуют на территории ТРЦ Galaxy. Камера, установленная рядом с кофейным автоматом, засекла их.

На видеозапись попал момент, когда похитители стаканов подходят к автомату и забирают оттуда всю одноразовую тару.

Администраторы уже пообещали обратиться в службу безопасности ТРЦ, а также в полицию, чтобы найти воров.