В Барнауле ищут серийных похитителей кофейных стаканов
Неизвестные подходят к кофейному автомату и забирают оттуда всю тару
4 октября 2022, 17:19, Илья Звягинцев
В Барнауле ищут серийных похитителей одноразовых стаканчиков для кофе. Об этом рассказали в сообществе «Чёрное и Белое Барнаул».
Воришки орудуют на территории ТРЦ Galaxy. Камера, установленная рядом с кофейным автоматом, засекла их.
На видеозапись попал момент, когда похитители стаканов подходят к автомату и забирают оттуда всю одноразовую тару.
Администраторы уже пообещали обратиться в службу безопасности ТРЦ, а также в полицию, чтобы найти воров.
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